Батьки житимуть довше, якщо вони не будуть самотніми, – вчені

Батьки та ваші знайомі житимуть довше, якщо вони не будуть постійно самотніми і ви їм більше приділятимете час.

Про це повідомляють в The Independent.

Самотність вкрай знижує тривалість та якість життя людини, а інколи – стимулює передчасну смерть, особливо якщо це стосується літніх людей. До такого сумного висновку дійшли дослідники Університету Каліфорнії в Сан-Франциско.

В дослідженні науковців брало участь 1600 дорослих із середнім віком 71 рік.

Майже 23% одиноких учасників померли протягом шести років дослідження, у порівнянні з лише 14% тих, які повідомили про адекватний рівень товариських відносин.

Вчені також додали, що 43% людей у віці старше 60 років відчувають себе ізольованими та непотрібними.

Ще одне дослідження, яке провели в Університеті Бригама Янга в Юті у 2010 році показало, що соціальні зв'язки на роботі чи в якісь общині сприяють довшій тривалості життя. А дослідження, проведене в Університетському коледжі Лондона показало, що люди старше 50 років, які задоволені своїм життям, теж мають більше шансів прожити довше.

Тому самотність є істотним чинником у зниженні якості життя літніх людей і може призвести до депресії, когнітивних порушень та інших проблем зі здоров'ям, таких як хвороба коронарної артерії.

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