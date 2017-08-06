Батько відмовився від бізнесу та побудував парк розваг для своєї доньки з аутизмом

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Житель штату Техас Гордон Хартман побудував для своєї дочки Морган власний парк розваг Morgan's Wonderland.
Чоловік будував парк близько 3 років та витратив на нього 51 мільйон доларів, передає Сbsnews.
Дочка Хартмана з дитинства страждає на аутизм, який заважає їй спілкуватися з однолітками, тому він вирішив побудувати для неї окремий парк. Гордон покинув свій бізнес та повністю зайнявся будівництвом парку.
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Для фінансування парку Хартман заснував фонд The Gordon Hartman Family Foundation, туди ж він збирав кошти на благодійність. В 2010 році парк був відкритий. Там є каруселі, колесо огляду, міні-поїзди та зони відпочинку для дітей з обмеженими можливостями.
"Морган знає, що парк назвали в її честь, але не думаю, що вона усвідомлює, наскільки він важливий і як змінює життя людей. Коли вона приїжджає сюди, то вона – рок-зірка. Тисячі людей хочуть зробити з неї фото і поговорити", – розповів власник парку.
Для гостей парку крім атракціонів також проводятсья спортивні заходи і змагання. Сама ж донька Хартмана наважилася покататися на каруселях тільки через три роки після відкриття парку.