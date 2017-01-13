Байден переніс візит до України

Зустріч прем'єр-міністр України Володимир Гройсмана та віце-президента США Джо Байдена відбудеться на день пізніше, аніж це планувалося раніше.
Відтак, захід відбудеться не 15-го, як раніше повідомлялося, а 16 січня, передає Урядовий портал.
Зазначимо, що сторони зустрінуться у клубі Кабміну. Початок заходу о 7:30.
Зустріч відбудеться у рамках візиту віце-президента США в Україну.
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Нагадаємо, раніше у Верховній Раді розповіла, що Джо Байден здійснить візит до України, аби підбити підсумки та вкотре продемонструвати їй свою підтримку.
Крім того, у Білому домі також прокоментували майбутній візит віце-президента.
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