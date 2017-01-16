Байден розмовляє з Гройсманом та іншими міністрами

У понеділок, 16 січня, у ці хвилини в Клубі Кабінету Міністрів триває зустріч віце-президента США Джозефа Байдена з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Зустріч відбувається за зачиненими дверима. На ній присутні перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та міністр фінансів Олександр Данилюк.

Розмова триватиме близько 20 хв., після чого переговірники на короткий час вийдуть до журналістів для протокольної зйомки.

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На 9:00 запланована зустріч Байдена з Порошенком.