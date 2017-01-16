Байден розповів, коли варто чекати реалізації політичної частини мінських угод

Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.

Про це Байден сказав під час брифінгу з Президентом України Петром Порошенком.

Дозвольте мені бути з вами відвертим: політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство зі сторони Росії. Тільки після того як Росія і її послідовники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов'язань,

– заявив Байден.

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