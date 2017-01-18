Байден закликав ЄС не закривати двері перед Україною

Євросоюз не повинен закривати двері перед країнами на периферії Європи.

Таку думку висловив віце-президент США Джо Байден у Давосі, повідомляє ДТ.

Такі країни, як Україна, як країни на Балканському півострові, для них ця перспектива. Це шанс відкинути неліберальні форми правління, які так довго панували над ними. Це їх шанс увійти в 21-е століття,

– сказав Байден.

Окрім того, під час виступу Байден закликав країни не покладатися надмірно на лідерство Вашингтона.

Він переконаний, що кожна країна повинна взяти на себе частину відповідальності за майбутнє світу.

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