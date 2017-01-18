  • укр
  • рус
13:55
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 12:00: Перший потяг з остарбайтерами. Смертна кара для захисника
Випуск новин
12:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Байден закликав ЄС не закривати двері перед Україною

13:11, сьогодні 2572 Читать новость на русском
Джо Байден
Джо Байден / Getty Images

Євросоюз не повинен закривати двері перед країнами на периферії Європи.

Таку думку висловив віце-президент США Джо Байден у Давосі, повідомляє ДТ.

Такі країни, як Україна, як країни на Балканському півострові, для них ця перспектива. Це шанс відкинути неліберальні форми правління, які так довго панували над ними. Це їх шанс увійти в 21-е століття,
– сказав Байден.

Окрім того, під час виступу Байден закликав країни не покладатися надмірно на лідерство Вашингтона.

Він переконаний, що кожна країна повинна взяти на себе частину відповідальності за майбутнє світу.

Читайте також: Візит Байдена в Україну: в уряді назвали головні цілі

Теги: Україна Політика Євросоюз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Правда чи ні? Що ти знаєш про
сьогодні, 13:40 Правда чи ні? Що ти знаєш про "Щедрик"
24
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
сьогодні, 10:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
Ірина Полицька 1074
Байден і Україна, або
сьогодні, 08:34 Байден і Україна, або "Джо, якщо не ти, то вже більше ніхто..."
Василь Філіпчук 459
Как мы превращаемся в Россию
17 січня, 23:25 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 1 6746
Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
17 січня, 21:00 Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
Яніна Ткачук 1 2436
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
В Україні оголосили штормове попередження
 27 грудня 2016 , 10:26
У Львові просто неба ожили традиції українського Різдва
 7 січня , 21:13
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук