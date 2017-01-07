Байден збирається до України: у Раді пояснили причини візиту

Віце-президент США Джо Байден має намір відвідати Україну, щоб вкотре продемонструвати їй підтримку.

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з закордонних справ Ганна Гопко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Це один із візитів, який повинен підбити підсумки, оскільки Джозеф Байден є одним із друзів і адвокатів України, який здійснив до нас понад 7 візитів за всі ці роки", – підкреслила вона.

Також нардеп зауважила, що саме завдяки Байдену США посилили антиросійські санкції.

"Багато саме його персональних зусиль було направлено на те, щоб посилити санкції проти Росії. Це має бути візит солідарності та чергове запевнення в підтримці України", – підсумувала Гопко.

Як відомо, раніше повідомлялося, що американський посадовець планує відвідати Україну 15 січня.

Читайте також: Байден прокоментував бій на Світлодарській дузі