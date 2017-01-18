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Байден зробив гучну заяву проти Росії

14:53, сьогодні 179 Читать новость на русском
Джо Байден
Джо Байден / Getty Images

Росія має намір втрутися у демократичні процеси та підірвати ліберальний міжнародний порядок.

Таку заяву зробив чинний віце-президент США Д;о Байден на Міжнародному економічному форумі у Давосі.

"Росія під владою президента Путіна використовує будь-які доступні інструменти, щоб звести нанівець європейський проект (ЄС). Перевірити лінії розлому західних країн і повернутися до політики певних сфер впливу", – зауважив він.

Політик підкреслив, що в ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в 2017 році, варто очікувати на наміри Росії втручатися у демократичні процеси.

"Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обвалити ліберальний міжнародний порядок. Простіше кажучи, у Росії інше бачення майбутнього, яке вони просувають всюди. Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а більш слабкі сусіди – коряться", – резюмував Байден.

Читайте також: Байден закликав ЄС не закривати двері перед Україною

Теги: Політика Новини Росії війна США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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