Байден зробив гучну заяву проти Росії

Росія має намір втрутися у демократичні процеси та підірвати ліберальний міжнародний порядок.

Таку заяву зробив чинний віце-президент США Д;о Байден на Міжнародному економічному форумі у Давосі.

"Росія під владою президента Путіна використовує будь-які доступні інструменти, щоб звести нанівець європейський проект (ЄС). Перевірити лінії розлому західних країн і повернутися до політики певних сфер впливу", – зауважив він.

Політик підкреслив, що в ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в 2017 році, варто очікувати на наміри Росії втручатися у демократичні процеси.

"Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обвалити ліберальний міжнародний порядок. Простіше кажучи, у Росії інше бачення майбутнього, яке вони просувають всюди. Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а більш слабкі сусіди – коряться", – резюмував Байден.

Читайте також: Байден закликав ЄС не закривати двері перед Україною