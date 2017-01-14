Беленюк продемонстрував на журналістці небезпечний прийом: ефектне відео

Призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк показав один із прийомів греко-римської боротьби на журналістці, яка брала у нього інтерв'ю.

Надія Коверська опублікувала у своєму Facebook відео, на якому Беленюк ефектно перекинув її на спину.

Дівчина брала в олімпійського призера інтерв'ю і вирішила випробувати на собі один з прийомів боротьби.

"Як правильно кидати дівчат. Майстер-клас від Жана Беленюка. Я жива", – підписала відео журналістка.

Користувачі соцмереж зазначили у коментарях, що спортсмен дуже дбайливо страхував дівчину, захищаючи її від можливих травм.

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