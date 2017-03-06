Беленюк вперше летить до родичів в Африку

Чемпіон світу і Європи, срібний призер Олімпійських ігор-2016 борець греко-римського стилю Жан Беленюк летить в Африку вперше за життя.

Про це він написав в Instagram.

Збулася ще одна моя мрія, через 26 років у мене з'явилася можливість познайомитися зі своїми африканськими родичами,

– написав борець.

Беленюк зазначив, що летить до столиці Руанди у місто Кігалі.

Сподіваюся провести там дві незабутні тижні, познайомитися з культурою і звичаями,

– додав він.

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