23:35
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, сьогодні
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 22:00: Відеозвернення бійців АТО. Доля
Випуск новин
23:21, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Белла Хадід показала струнку фігуру у новій відвертій фотосесії

23:06, сьогодні 294 Читать новость на русском
Белла Хадід
Белла Хадід / Фото з відкритих джерел

Відома модель Белла Хадід знялась у новій відвертій фотосесії.

Автором нової зйомки став відомий фотограф Колльє Шорра. Модель приміряла на себе досить зухвалий та провокативний образ.

Белла Хадід постала на чорно-білих світлинах у чорному купальнику, різноманітних шкіряних куртках та штанах, прикриваючи груди руками. Модель також позувала із неприродніми кучерями, зібраними у пучок на потилиці.

Читайте також: Белла Хадід одягнулася в українське: опублікували фото

Белла Хадід у відвертій фотосесії

Белла Хадід у відвертій фотосесії

Теги: LifeStyle мода
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Годовщина
сьогодні, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 318
Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
сьогодні, 22:01 Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
1320
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
сьогодні, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 1264
Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
сьогодні, 20:00 Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
Євгенія Мазур 975
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
сьогодні, 19:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 4017
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук