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Белла Хадід здивувала неочікуваним образом для китайського глянцю: фото

16:00, сьогодні 754 Читать новость на русском
Белла Хадід здивувала неочікуваним образом для китайського глянцю
Белла Хадід здивувала неочікуваним образом для китайського глянцю / Twitter / @Bella Hadid

Популярна американська модель Белла Хадід, яка у своїй 20 років завоювує найкращі подіуми світу та знімається для реклами престижних брендів, цього разу стала обличчям вересневого номеру китайського Vogue.

Про це розповіли на фан-сторінці моделі у Twitter.

Елегантний та стриманий образ неймовірно пасує моделі, яка часто обирає для світських подій відверті наряди. Також можна побачити, що Белла Хадід з'явилась на сторінках глянцю з короткою стрижкою.

Читайте також: Белла Хадід роздягнулась заради реклами косметики

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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