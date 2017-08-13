Белла Хадід здивувала неочікуваним образом для китайського глянцю: фото

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Популярна американська модель Белла Хадід, яка у своїй 20 років завоювує найкращі подіуми світу та знімається для реклами престижних брендів, цього разу стала обличчям вересневого номеру китайського Vogue.
Про це розповіли на фан-сторінці моделі у Twitter.
Елегантний та стриманий образ неймовірно пасує моделі, яка часто обирає для світських подій відверті наряди. Також можна побачити, що Белла Хадід з'явилась на сторінках глянцю з короткою стрижкою.
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