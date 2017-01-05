Бензовоз протаранив пасажирський автобус у Криму

В окупованій Феодосії на перетині Сімферопольського і Керченського шосе бензовоз на швидкості врізався у рейсовий автобус. Постраждали 15 осіб.

Інцидент стався поблизу автозаправки "TЕС", повідомляє місцеве видання Кafanews. За словами очевидців, водій бензовоза не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у рейсовий автобус "Феодосія – Урочище". Внаслідок аварії 15 людей, які перебували в автобусі, отримали незначні травми. Читайте також: На Київщині лоб в лоб зіткнулась вантажівка і рейсовий автобус

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