Березюк: Ненадходження траншу від МВФ пов’язане із спробою олігархії знищити НАБУ

Голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" переконаний, що події із МВФ тісно пов’язані із спробою української олігархічної – не інституційної – держави знищити НАБУ, призначивши нелегітимного "фейкового" аудитора.

"Рішення про створення НАБУ було правильним. Однак тепер треба його зберегти, розвинути, надати йому додаткові повноваження, а також створити в Україні Антикорупційний суд, який би міг доводити до кінця справи, які сьогодні "зависли" – справи олігархічного розкрадання держави.

Депутати провладної коаліції кажуть, що через блокаду МВФ не перераховує наступний транш кредиту, що через блокаду не буде можливості підняти пенсії. Вони забувають, що Україна очолює всі рейтинги корумпованих країн. Шукаєте гроші на пенсії? Знайдіть їх на митниці! Знайдіть їх в олігархів! Вони мільярдами лежать в офшорах", – наголосив Олег Березюк.