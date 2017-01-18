"Беркутівці"-втікачі отримали російське громадянство

Десть екс-бійців київського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство.

Про це заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Роман Псюк, повідомляє Громадське.

Є офіційна відповідь від генеральної прокуратури РФ. Станом на даний момент, 10 екс-бійців спецроти "Беркут" отримали російське громадянство. Ще двоє осіб переховуються на території РФ,

– розповів він.

Серед тих, хто отримав російське громадянство, є і екс-командир спецроти київського "Беркуту" Дмитро Садовник.

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