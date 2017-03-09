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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Берлін під загрозою – в Німеччині стривожені розміщенням російських ракет

13:17, сьогодні 1244 Читать новость на русском
Російський
Російський "Іскандер" / bastion-karpenko.ru

Рішення Росії розмістити ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінградській області стане ударом по європейській безпеці.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель, інформує "Радіо Свобода".

"Саме тому ми дуже уважно спостерігаємо, що відбувається в Калінінграді", – сказав Ґабріель.

Він додав, що ракети цього класу можуть вражати цілі на відстані до 700 кілометрів, тобто якщо їх буде розміщено на Балтійському морі – Берлін опиниться під загрозою.

Нагадаємо, у США під час слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил порушили питання про розгортання Росією крилатих ракет наземного базування. Кажуть, що це загрожує безпеці НАТО.

Теги: Політика Новини Росії Зброя
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