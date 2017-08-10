14:04
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 12:00: Конфлікт між США і КНДР. Вирок Чийгозу
Випуск новин
12:48, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бейонсе через два місяці після пологів показала підтягнуту фігуру: фото

12:51, сьогодні 840 Читать новость на русском
Бейонсе з близнюками
Бейонсе з близнюками / Фото із соцмереж

.

12 червня у зіркової сім’ї Бейонсе та Джей Зі народились близнюки Сер та Румі. З того часу співачка присвятила себе дітям та рідко з’являється на людях.

Аби прихильники не забували про зірку, вона опублікувала ряд фото, на котрих показала, в якому стані її тіло після пологів.

Читайте також: Бейонсе влаштувала вечірку на роликах: відео

На фото Бейонсе позує в коротких шортах та короткому топі, тому на знімках добре можна розгледіти струнку фігуру вже багатодітної мами. Зірка також доповнила лук камуфляжною курткою, агресивними чоботами та брендовою сумкою.

У такому образі співачка пішла на концерт Кендріка Ламара зі своєю старшою донькою.

Теги: LifeStyle Бейонсе
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
сьогодні, 12:04 Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
Юрій Бутусов 5748
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
Дмитро Бобрицький 3426
5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
сьогодні, 08:41 5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
Злой Одессит 2064
Революционная лирика закончилась, нам нужны только свои, умеющие носить начальские портфельчики
9 серпня, 22:02 Революционная лирика закончилась, нам нужны только свои, умеющие носить начальские портфельчики
Михайло Подоляк 1646
Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа
9 серпня, 21:00 Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа
Іван Яковина 2745
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук