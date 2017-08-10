Бейонсе через два місяці після пологів показала підтягнуту фігуру: фото

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12 червня у зіркової сім’ї Бейонсе та Джей Зі народились близнюки Сер та Румі. З того часу співачка присвятила себе дітям та рідко з’являється на людях.
Аби прихильники не забували про зірку, вона опублікувала ряд фото, на котрих показала, в якому стані її тіло після пологів.
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На фото Бейонсе позує в коротких шортах та короткому топі, тому на знімках добре можна розгледіти струнку фігуру вже багатодітної мами. Зірка також доповнила лук камуфляжною курткою, агресивними чоботами та брендовою сумкою.
У такому образі співачка пішла на концерт Кендріка Ламара зі своєю старшою донькою.