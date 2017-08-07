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Бейонсе влаштувала вечірку на роликах: відео

13:55, сьогодні 181 Читать новость на русском
Бейонсе показала, як катається на роликах
Бейонсе показала, як катається на роликах / Фото з Іnstagram

Поп-зірка Бейонсе і її чоловік, репер Jay-Z провели невелику вечірку на лос-анджелеському роллердромі World on Wheels.

Як пишуть американські ЗМІ, зіркова пара все частіше з'являється на публіці після народження двійнят Румі і Сіра.

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Зірка поділилася кадрами своїх розваг на роликах. Очевидці розповідають, що Бейонсе каталася і підспівувала пісням, які звучали на треку. Зірка зробила пару кіл, а потім її оточили фанати.

Бейонсе

Як відомо, Бейонсе народила хлопчика та дівчинку 12 червня. Малюки з'явилися на світ передчасно і мали певні проблеми зі здоров'ям, тому лікарі залишили їх під наглядом.

Теги: LifeStyle Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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