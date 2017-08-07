Бейонсе влаштувала вечірку на роликах: відео

Поп-зірка Бейонсе і її чоловік, репер Jay-Z провели невелику вечірку на лос-анджелеському роллердромі World on Wheels.

Як пишуть американські ЗМІ, зіркова пара все частіше з'являється на публіці після народження двійнят Румі і Сіра.

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Зірка поділилася кадрами своїх розваг на роликах. Очевидці розповідають, що Бейонсе каталася і підспівувала пісням, які звучали на треку. Зірка зробила пару кіл, а потім її оточили фанати.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) Сер 5, 2017 о 10:04 PDT

Бейонсе

Як відомо, Бейонсе народила хлопчика та дівчинку 12 червня. Малюки з'явилися на світ передчасно і мали певні проблеми зі здоров'ям, тому лікарі залишили їх під наглядом.