Без корупції в закупівлях дизпалива УЗ змогла б закупити 700 нових піввагонів – ЗМІ

Регулярно закуповуючи в 2016 році дизельне паливо за завищеними цінами, ПАТ "Укрзалізниця" втратила понад 500 млн гривень чистого прибутку.

Про це пише бізнес-портал UAprom в статті "Рука руку миє: чому УЗ втратила півмільярда прибутку".

"Якби УЗ закуповувала дизпаливо за ринковою ціною, то її чистий прибуток за весь рік був би в 2,7 рази більшим. А за ці гроші компанія могла б закупити додатково 700 піввагонів і не допустити ситуацію, коли підприємства України втратили в продажах і експорті через брак рухомого складу".

Чи не змінюється ситуація із закупівлями пального і в 2017 році. Як стверджує видання, філія "Центр забезпечення виробництва" УЗ уклав п'ять контрактів з одним з нафтотрейдерів на закупівлю 65 тисяч тонн дизпалива, переплативши за товар 46 млн гривень понад ринкових котирувань навіть з урахуванням торгів через електронну систему ProZorro.

Автори матеріалу також нагадали, що в минулому році залізнична монополія аналогічно вчинила із уже укладеним контрактом з маловідомим ТОВ "Трейд Коммодіті".