Без США врегулювати конфлікт в Україні не вийде: думка політолога

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про можливість долучення до Нормандського формату переговорів США, сподіваючись на те, що нова адміністрація Дональда Трампа займе іншу позицію щодо Росії – не таку проукраїнську, як адміністрація його попередника, Барака Обами.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

За його словами, спільна заява Лаврова і міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Зігмара Габріеля про розширення Нормандського формату пов’язана з тим, що США наразі не екстраполюють чіткої позиції щодо України.

Раніше США чітко висловлювали проукраїнську позицію. При Трампі вона не змінилася, але в світового істеблішменту з’являються сумніви щодо послідовності цієї позиції. Сумніваюся, що Вашингтон займе іншу позицію щодо Росії. Але така спільна заява пов’язана з тим, що насправді всі розуміють, в першу чергу на Заході, що без США все одно врегулювати конфлікт в Україні не вийде,

– зазначив Таран.

Однак, як підкреслює експерт, мотиви у Лаврова і Габріеля різні. Перший сподівається, що позиція США щодо Росії зміниться. Габріель же, навпаки, розраховує на послідовність Вашингтону.

"Але залучення США до процесу врегулювання ситуації в Україні буде на користь нашій державі. Теоретично США вже включені. Насправді їхня присутність у процесі врегулювання більша, ніж Німеччини чи Франції. Від США залежить великою мірою доля антиросійських санкцій", – наголосив Сергій Таран.

Нагадаємо, Лавров і Габріель вважають, що для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областях можна залучити США як учасника Нормандського формату. Лавров стверджує, що Москва активно підтримує дану ініціативу, а Габріель вважає, що США зможуть надати своє авторитетне вплив для дотримання Мінських угод. Однак, Лавров і Габріель пропонують не розширити Нормандський формат, а запросити Вашингтон для паралельної участі в переговорах, які ведуть Україну, Росія, Франція і Німеччина.

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