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Без США врегулювати конфлікт в Україні не вийде: думка політолога

08:03, сьогодні 623 Читать новость на русском
Росія хоче залучення США до переговорів?
Росія хоче залучення США до переговорів? / DW

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про можливість долучення до Нормандського формату переговорів США, сподіваючись на те, що нова адміністрація Дональда Трампа займе іншу позицію щодо Росії – не таку проукраїнську, як адміністрація його попередника, Барака Обами.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

За його словами, спільна заява Лаврова і міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Зігмара Габріеля про розширення Нормандського формату пов’язана з тим, що США наразі не екстраполюють чіткої позиції щодо України.

Раніше США чітко висловлювали проукраїнську позицію. При Трампі вона не змінилася, але в світового істеблішменту з’являються сумніви щодо послідовності цієї позиції. Сумніваюся, що Вашингтон займе іншу позицію щодо Росії. Але така спільна заява пов’язана з тим, що насправді всі розуміють, в першу чергу на Заході, що без США все одно врегулювати конфлікт в Україні не вийде,
– зазначив Таран.

Однак, як підкреслює експерт, мотиви у Лаврова і Габріеля різні. Перший сподівається, що позиція США щодо Росії зміниться. Габріель же, навпаки, розраховує на послідовність Вашингтону.

"Але залучення США до процесу врегулювання ситуації в Україні буде на користь нашій державі. Теоретично США вже включені. Насправді їхня присутність у процесі врегулювання більша, ніж Німеччини чи Франції. Від США залежить великою мірою доля антиросійських санкцій", – наголосив Сергій Таран.

Нагадаємо, Лавров і Габріель вважають, що для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областях можна залучити США як учасника Нормандського формату. Лавров стверджує, що Москва активно підтримує дану ініціативу, а Габріель вважає, що США зможуть надати своє авторитетне вплив для дотримання Мінських угод. Однак, Лавров і Габріель пропонують не розширити Нормандський формат, а запросити Вашингтон для паралельної участі в переговорах, які ведуть Україну, Росія, Франція і Німеччина.

Читайте також: Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді

Теги: США Україна Політика Україна-Росія Дональд Трамп Сергій Лавров Нормандський формат
Джерело: 24 канал
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