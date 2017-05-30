Без світла, ліфтів і тепла: через помилку Мінфіну в розрахунках субсидій Україну чекає колапс

Влада на місцях прогнозує комунальний колапс. Бо понад 6 місяців держава не відшкодовує субсидії у повному розмірі. Тому підприємства, які надають компослуги, можуть припинити робити це в борг. Звичайні українці нічого не підозрюють: їм приходять платіжки з урахуванням субсидій.

Невелике прикордонне місто: Володимир-Волинський. Населення тут – 40 тисяч. І майже половина на субсидіях. Мешканці і не підозрюють, що держава пільги не профінансувала. Борг місту складає вже 51 мільйонів гривень.

Тому тутешня влада не може заплатити комунальним підприємствам. Відтак, якщо найближчим часом гроші не надійдуть, місто зостанеться без води, світла і по вуха в смітті. А взимку – ще й без тепла.

Ситуація у Львові – аналогічна. Щоправда, сума невиплат за субсидії більша – 601 мільйонів гривень – пропорційна кількості мешканців. Аби місто не залишились без компослуг, кожна управлінська контора як може так і викручується, розповів голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Хто аванс у мешканців попросить, хто на особистих зв'язках з компідприємствами "виїжджає".

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І така ситуація по всій Україні, запевнили в Асоціації міст. А причина: Мінфін неправильно вирахував необхідну суму виплат за субсидії, тому у бюджет меншу і заклали. Відтак, у кошторис негайно потрібно внести зміни. Ми теж написали листа Мінфіну з аналогічним запитанням.

У прес службі не знайшли того, хто нам би відповів. Чи взялись за перерахунок у Мінфіні – наразі не відомо. Тож перспектива змерзнути взимку і потонути в смітті досі залишається.