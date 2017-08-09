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"Безгаз" замість безвізу: як 6 сіл на Сумщині повернулись у минуле століття

13:39, сьогодні 150
"Безгаз" на Сумщині / jarkokozak.livejournal.com

Мешканці 6 сіл Роменського району ціле літо живуть без газу. Готують їжу на вогнищі. Влаштовують пікети. А все тому, що "Укрнафта" не знайшла спільної мови з Державною службою геології та надр України.

9 червня газ вимкнули в Погожій Криниці та Зарудді, 27 червня — у Гаврилівці, Малих Бубнах, Бацманах і Локні. Цьому не передувала якась аварія чи надзвичайна ситуація, люди не мають величезних боргів перед постачальниками блакитного палива. Просто виникла суперечка між ПАТ "Укрнафта" й Держгеонадрами. Остання не надала дозвіл "Укрнафті" на видобуток на Південно-Панасівському родовищі, до якого під’єднані згадані населені пункти. Відмову пояснили 11-мільярдним боргом товариства перед державним бюджетом.

"Пани" б'ються — в "мужиків" чуби тріщать

На офіційному сайті "Укрнафти" є повідомлення: "Ціна державної бездіяльності: через незаконну відмову Держгеонадр продовжити дію ліцензій. "Укрнафта" вже зупинила 6 родовищ. Щосекунди компанія втрачає нафту та газ, та гроші, а держава податки."

На офіційній інтернет-сторінці Державної служби геології та надр України публічного коментаря цієї ситуації немає. Якихось повідомлень з цього приводу в пресі теж знайти не вдалось. Спілкуватись із журналістами у відомстві бажання не мають, прикриваючись офіційною процедурою інформаційного запиту – який їм і надіслали, однак відповіді ще не було.


Голова Роменської райради Віктор Переваруха (у сорочці) приїхав заспокоїти "безгазівців"

Роменська районна рада присилає делегатів для заспокоєння селян, але жодного рішення проблеми поки не запропонувала.

Відтак жителі сіл виявилися заручниками ситуації. Люди змушені готувати їжу на вогнищі, купувати газові балони або користуватися електроплитами. Словом, викручуються, як можуть.

15 літрів супу на вогнищі

У Бацманах є дитячий будинок сімейного типу: подружжя Чухалів виховує 9 діток різного віку. Щодня вони потребують 15-літрової каструлі супу. Як можна його зварити на електроплитці?

Варто додати, що соціальна сфера сіл опалюється саме газом, можливості перевести її на інший спосіб обігріву відсутня та й дороговартісна.

Якби нам сказали, що газу в домівках уже не буде, ми б купували твердопаливні котли, а нас годують обіцянками,
— відзначила Зарудянський сільський голова Любов Ярошенко.

Поснулі влада і ЗМІ

Люди чекають, але не сидять, склавши руки. Обурені селяни перекривали трасу поблизу Бацманів, котра з’єднує Суми та Київ. Вимушені зупинятися водії в тому числі й вантажівок, котрі перевозять продукти до великих супермаркетів регіону. На жаль, навіть цей вияв протесту проходить не завжди гладко. Водії, котрих не пропускають протестувальники, інколи вдаються до "махання руками", навіть не намагаючись увійти в положення селян.


Так блокували дорогу біля Бацманів, для привернення уваги до проблеми

Також жителі "безгазових" сіл влаштовували пікети під стінами райдержадміністрації, писали листи до президента, Кабміну, Верховної Ради, голови облдержадміністрації, народного депутата від округу Миколи Лаврика. За два місяці ці дії не принесли жодних результатів. Неодноразово перед обуреними громадянами виступали посадовці із запевненнями про "стурбованість" існуючим станом речей. Наразі ситуація складається таким чином, що селяни регулярно отримують відписки від чиновників про те, що дозвіл уже виданий, проте фактично зрушень немає.

Як не дивно, на центральних телеканалах країни ця проблема не озвучується. І навіть зацікавлення не викликала.

Звертався чи не до всіх державних телеЗМІ. Мені щоразу обіцяли зателефонувати, але так і не дзвонили,
— розповів сільський голова із Хоминців (Локня належить до Хоминцівської сільради) Олександр Устименко.

У сезон консервації відсутність газу стає ще болючішим питанням. Скільки триватиме ця патова ситуація – невідомо.

Автор Тетяна Єліна

Теги: Новини України Публікації Новини політики Укрнафта Суми
Джерело: 24 Канал
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