Безкоштовні точки WiFi можуть встановити на українських вулицях

На Україну може поширитись ініціатива Єврокомісії "FreeWiFi4EU", в рамках якої у ключових містах встановлять вільні точки доступу до мережі WiFi.

Про це інформує прес-служба уряду.

Крім того, у Єврокомісії не проти скасування плати за роумінг для України.

Так, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів обговорив з віце-президентом Єврокомісії з Єдиного цифрового ринку Андрусом Ансіпом напрями співпраці у цифровій сфері.

Зокрема, йдеться про кроки для поширення ініціативи "Роумінг як вдома" на Україну (ініціатива, завдяки якій починаючи з 2017 року на території ЄС європейські споживачі платитимуть за мобільний зв’язок за "домашнім тарифом", незалежно від країни перебування – 24).

На зустрічі також говорили про можливість поширення на Україну ініціативи"FreeWiFi4EU" – створення у ключових містах вільних точок доступу до WiFi для соціальних та побутових потреб.

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