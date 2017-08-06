"Безкоштовний спорт дітям": волонтери готують ще один подарунок у Києві

Три роки тому безкоштовний спортклуб для дітей відкрили волонтери у Києві. Він став настільки популярним, що однієї зали вже бракує. І активісти взялися створити додатковий спортивний майданчик.

У клубі у столичній Дарниці вже третій рік діти займаються єдиноборствами. Абсолютно безкоштовно. Проект так і називається "Безкоштовний спорт дітям". Виживають завдяки платним заняттям для дорослих, а також допомозі спонсорів.

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Майстер спорту міжнародного класу Роман Кузнєцов – головний тренер клубу. За його словмаи, з дітьми працювати складніше, ніж з дорослими, але ця робота – інвестиція у майбутнє.

Це моє хобі. Тобто я хочу допомогти людям. Це найголовніше – піти з вулиці, поганого кола спілкування та знайти тут нових друзів,

– сказав заступник голови БФ "Сильна нація" Роман Кузнєцов.

Вже півроку лише своїми силами спортсмени, батьки та просто небайдужі роблять ремонт у другому спортзалі, який невдовзі має розпочати роботу. Зал у Дніпровському районі планують відкрити у вересні.

Частину ремонту оплатили за кошт держпрограми: організатори виграли у конкурсі проектів. Та цього мало.

Допомоги волонтери потребують не лише фінансової. Не вистачає простої фізичної сили. Тож допомоги чекають від усіх небайдужих.

Як допомогти волонтерському проекту – дивіться на офіційному сайті благодійного фонду "Сильна нація".