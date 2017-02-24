Безпека України — це і наша безпека, – посол Польщі

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло пояснив, чому для Варшави важливо відновити стабільні відносини з Києвом.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "День".

За словами дипломата, дуже символічно, що в День незалежності України президент Польщі Анджей Дуда був присутній на параді у Києві разом з президентом України Петром Порошенком.

Україна — це наш стратегічний партнер, і ми розуміємо, що безпека України — це і наша безпека, як безпека Польщі — це й безпека України. Тут символічним було те, що президент Дуда разом із президентом Порошенком у День незалежності був присутній на параді в Києві,

– зазначив Ян Пєкло.

Він зазначив, що досі вважає за доцільне долучення США до "нормандського формату".

"Щоправда, ми не знаємо, якою буде завтра політика Білого дому і президента Дональда Трампа. Але виглядає, що його налаштованість не така, якої б хотіла Москва. Йдеться про те, що у Білому домі заявили, що Москва має повернути Україні Крим, – пояснив польський дипломат.

Він також прокоментував нещодавнє визнання Росією так званих паспортів "Л/ДНР". За його словами, це можна розцінювати як своєрідне випробування Кремлем США і НАТО.

Видача паспортів ОРЛДО є небезпечним фактом. Це схоже на процес, який відбувся в Абхазії, й фактично є кроком до визнання цих республік як незалежних. Тому можна сказати, що мінський процес — це катастрофа. Для "нормандського формату" буде дуже складно підтримувати діалог із реалізації Мінських домовленостей,

– додав посол Польщі в Україні.

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