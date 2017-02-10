Безсмертний жорстко прокоментував стан Мінських домовленостей

Екс-представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний вважає, що легітимність Мінських домовленостей дорівнює рейтингу політиків, які за ними стоять.

"З часом ці домовленості варті рівно стільки, скільки рейтинг тих осіб, які їх укладали. Для росіян – десь 80%, от нехай з тими Мінську домовленостями і бавляться. Для українців, скільки там, 6-7% – до побачення. Для Меркель там скільки зараз 18%? – ось це їх ціна. Для Олланда скільки – 3%? Ось і все, ми отримали відповідь на питання. Виходячи з цього, найбільша капіталізація на Півночі. Так ось і нехай там з білими ведмедями і працюють по реалізації Мінських домовленостей", – сказав Безсмертний, повідомляє Сегодня.UA.

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Можливість зміни формату чи майданчика переговорів, на думку Безсмертного, залежить від того, як закінчиться виборчий процес в Німеччині, а далі у Франції.

У той же час, на його думку, не потрібно забувати, що як тільки там закінчаться вибори, вони можуть початися в Україні.

Ось у чому пікантність ситуації. Тому, швидше за все мова йде про інший тип конфігурації світової системи безпеки. Ось про що потрібно думати зараз, – вважає Безсмертний.