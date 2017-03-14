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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Безумный мир. Дипломатична війна між Туреччиною і Нідерландами. Польща лякає ЄС швидким розпадом

Безумный мир 19:27, сьогодні 185 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – представники влади у Туреччині називають своїх голландських колег фашистами і нацистами за те, що ті не впустили у країну 2 турецьких міністрів. Ярослав Качинський після саміту ЄС в Брюселі пообіцяв Євросоюзу швидкий розпад.

Також у випуску:

Конфлікт між союзниками США в Сирії.

Теги: Туреччина Скандал Євросоюз Нідерланди Безумный мир Реджеп Ердоган Польща
Джерело: 24 Канал
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