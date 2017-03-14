Безумный мир. Дипломатична війна між Туреччиною і Нідерландами. Польща лякає ЄС швидким розпадом

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – представники влади у Туреччині називають своїх голландських колег фашистами і нацистами за те, що ті не впустили у країну 2 турецьких міністрів. Ярослав Качинський після саміту ЄС в Брюселі пообіцяв Євросоюзу швидкий розпад.

Також у випуску: Конфлікт між союзниками США в Сирії.

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