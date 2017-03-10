Безумный мир. Кіно про Медведєва. Президентські війни в США
Безумный мир 20:57, сьогодні 152 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував фільм, присвячений діяльності Дмитра Медведєва. Президент США Дональд Трамп оголосив війну своєму попереднику Бараку Обамі.
Також у випуску:
Лідер Ісламської держави Абу Бакр аль-Багдаді заявив, що халіфат не працює.
Джерело: 24 Канал
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