Безумный мир. Нідерландський сюрприз. Чесний Трамп

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – у Нідерландах провели парламентські вибори, на яких несподівано перемогла партія чинного прем'єр-міністра Марка Рютте. Тривалий час Дональд Трамп відмовлявся публікувати свої податкові декларації, втім нещодавно один із каналів у США опублікував декларацію за 2005 рік.

Також у випуску: Росія вступила у громадянську війну в Лівії.

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