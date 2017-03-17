Безумный мир. Нідерландський сюрприз. Чесний Трамп
Безумный мир 18:53, сьогодні 382 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиною – у Нідерландах провели парламентські вибори, на яких несподівано перемогла партія чинного прем'єр-міністра Марка Рютте. Тривалий час Дональд Трамп відмовлявся публікувати свої податкові декларації, втім нещодавно один із каналів у США опублікував декларацію за 2005 рік.
Також у випуску:
Росія вступила у громадянську війну в Лівії.
Джерело: 24 Канал
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