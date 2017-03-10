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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Безумный мир. Нова місячна гонка. Китайці викачають озеро Байкал

Безумный мир 18:31, сьогодні 418

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиной – у світі починається нова місячна гонитва, тільки на цей раз в ній бере участь не окрема держава, а приватні корпорації. Цього тижня китайці оголосили про створення плану викачування озера Байкал на північ Китаю.

Також у випуску:

Співробітники сайту WikiLeaks опублікували 9 тисяч сторінок документів, що розповідають про діяльність ЦРУ в інтернеті.

На цьому тижні угорський парламент прийняв закон про посилення правил емігрантів, а також біженців, які прибувають в цю країну.

Теги: Wikileaks ЦРУ Китай Космос SpaceX Безумный мир
Джерело: 24 Канал
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