Безумный мир. Нова місячна гонка. Китайці викачають озеро Байкал

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиной – у світі починається нова місячна гонитва, тільки на цей раз в ній бере участь не окрема держава, а приватні корпорації. Цього тижня китайці оголосили про створення плану викачування озера Байкал на північ Китаю.

Також у випуску: Співробітники сайту WikiLeaks опублікували 9 тисяч сторінок документів, що розповідають про діяльність ЦРУ в інтернеті. На цьому тижні угорський парламент прийняв закон про посилення правил емігрантів, а також біженців, які прибувають в цю країну.

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