Безумный мир. Радиоактивный пепел США и КНДР, или несколько минут до начала Судного дня

В свежем выпуске программы "Безумный мир" с Иваном Яковиной – мир буквально затаил дыхание. Возможно, все обойдётся. Мы уже видели нечто подобное десятки лет назад. Но все-таки, "тогда" ситуация не выглядела настолько безысходно.

Ядерная Корея и ее последствия

Пару дней назад, газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американских и японских спецслужбах, сообщила леденящую кровь новость. КНДР сумела создать ядерный заряд достаточно малых размеров, чтобы он поместился в боеголовку баллистической ракеты.

Сами межконтинентальные ракеты лишь недавно прошли успешные испытания. В совокупности это означает одно: Северная Корея стала полноценной ядерной державой. Теперь она может нанести ядерный удар по любому крупному городу на территории США. Это же касается Токио, Осаки, Сеула и Пусана.

Специалист по Корее Джеффри Льюис в своей статье в издании Foreign Policy написал, что у КНДР сейчас примерно 60 боеготовых ядерных зарядов. "Игра закончена, Северная Корея победила", – резюмировал он.

Мировое сообщество много лет долго пыталось не допустить появления у Пхеньяна ядерного оружия. В дело шли санкции, дипломатическое давление, угрозы. Их сменяли попытки замириться и поторговаться.

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Американцы, европейцы и даже россияне с китайцами пытались себя успокоить разговорами о том, что у Пхеньяна ничего не выйдет. Что ракеты часто падают, а ядерные испытания идут не так, как полагается. Но и отрицание проблемы ее не устранило.

Тем временем, КНДР, несмотря ни на что, упорно мастерила боеголовку и средства ее доставки к цели. И преуспела. Расклад сил в дальневосточном регионе полностью изменился. Военным, политикам и дипломатам теперь надо выбрасывать все свои старые разработки и садиться писать новые.

Но это только в том случае, если они успеют. Ибо появление у КНДР ядерного оружия – это не ужасный конец, а лишь первая страница ужаса без конца. Пхеньян уже вовсю начал размахивать своей ядерной дубинкой, и что с этим делать, пока никто не знает.

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На грани

Сейчас придется немного углубиться в историю. 1962 год. Карибский кризис. Советский Союз разместил на Кубе ядерные ракеты средней дальности, угрожающие всей территории США. Американцы в ответ организовали военно-морскую блокаду Кубы и в ультимативной форме потребовали возврата ракет в СССР. Москва упиралась, мир оказался на грани полномасштабной ядерной войны.

Лишь благодаря титаническим усилиям дипломатов и обоюдному благоразумию, наша цивилизация не была тогда уничтожена. СССР убрал свои ракеты с Кубы, США – из Турции. И только потом уже, успокоившись, люди с ужасом начали осознавать, что именно могло случиться, если бы у одной из сторон тогда сдали нервы.

Пережитый опыт стал своего рода прививкой от спекуляций и политических игр вокруг атомной бомбы. Страны, конечно, продолжали конфликтовать и даже воевать, но ядерные вооружения всегда были как бы за скобками. Люди, к счастью, поняли, что их использование – это билет в один конец, в самый настоящий ад, откуда возврата уже не будет.

Но, как выясняется сейчас, прививка эта оказалась временной.

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Северокорейские официальные лица прямым текстом угрожают нанести ядерный удар по США и их союзникам в регионе. Официальные СМИ называют американцев "собаками", "зверями" и тому подобными неприятными эпитетами.

В обратном направлении звучат не менее злобные и кровожадные угрозы и обещания. Дональд Трамп уже пообещал обрушить на Северную Корею "огонь и ярость, которых свет еще не видывал". Министр обороны США Джеймс Мэттис пригрозил КНДР "уничтожением режима и гибелью всего народа".

Очевидно, что и президент, и министр тоже намекают на использование ядерного оружия, которого у США предостаточно. Негласное табу на разговоры о его применении, сохранявшееся более полувека, снято. И это крайне опасно.

В 1962 году во главе СССР и США стояли Никита Хрущев и Джон Кеннеди. К ним можно по-разному относиться, но они были довольно ответственными политиками. С эскалации конфликта не стремились и все-таки искали пути его прекращения, а не повода для начала войны.

Сейчас же противоборствующие стороны возглавляют "король утренней звезды" Ким Чен Ын и скандальный телеведущий Дональд Трамп. У множества экспертов и наблюдателей по всему миру есть серьезные сомнения в адекватности обоих. Во всяком случае, никакого миролюбия в их заявлениях не просматривается. Более того, они уже готовы к действиям.

Повод к войне

10 августа Северная Корея пошла на беспрецедентный в своей истории шаг. Глава стратегических сил КНДР генерал Ким Рак Гом объявил, что его страна в середине августа проведет масштабные ракетные испытания. Раньше о таких планах никогда не сообщалось, они всегда были сюрпризом.

Более того, генерал рассказал, как именно пройдут испытания. И услышанное никого не обрадовало, так как Пхеньян задумал провокацию чистой воды. Северокорейцы планируют запустить 4 ракеты средней дальности в акваторию Тихого океана. Это само по себе обычно вызывает бурные протесты со стороны всего мира. Но на этот раз все будет гораздо хуже. Часть своего полета ракеты проведут над территорией Японии, а именно – над префектурами Симани, Хиросима и Коичи.

Японцы, разумеется, в ярости: никому не понравится, когда над твоими мегаполисами роями носятся баллистические ракеты. Токио уже раздумывает, а не сбить ли их – от греха подальше. Пхеньян, правда, уже заявил, что это будет равнозначно объявлению войны.

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Но и это еще не все. Все четыре боеголовки, преодолев 3400 километров, должны будут упасть на расстоянии 30-40 километров от острова Гуам, где размещены военно-морская и военно-воздушная базы США. Северокорейский генерал сказал, что его цель – поместить Гуам в "конвертик".

Какова будет реакция США на такие "конвертики", сейчас сложно даже предположить. Провокации подобного рода не позволял себе даже СССР в худшие годы "холодной войны". Теперь Дональду Трампу надо решить, что делать, когда к Гуаму полетят четыре боеголовки.

Теоретически, он может отдать приказ попытаться их сбить. Однако тут есть сразу две серьезные опасности. Во-первых, если сбить не получится, это станет страшным унижением для США и доказательством того, что страна беззащитна перед северокорейскими ядерными ракетами.

Во-вторых, чисто формально Пхеньян ничего не нарушает, никому не угрожает, а лишь предупреждает о своих учениях. Поэтому уничтожение своих боеголовок КНДР может принять за повод к войне. И тогда в США полетят уже не учебные, а самые настоящие ядерные ракеты.

Плюнуть на северокорейские учения – тоже не лучший выход. Трамп покажет себя слабаком и трусом, который не боится остановить распоясавшегося хулигана. Для его имиджа "сильного лидера" это будет настоящая торпеда в борт.

Еще один вариант – разбомбить северокорейские ракеты еще до их старта. Но это – практически гарантированное начало самой настоящей войны. На размышления у Дональда Трампа осталось всего около недели. И он обязан принять единственно верное решение, так как второго шанса у него может и не быть.

В общем, дело принимает крайне неприятный оборот. Похоже, Карибский кризис и его уроки подзабылись. Мир снова оказался в полушаге от начала ядерной войны. Настолько опасной ситуация не была с 1962 года.