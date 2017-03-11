Безумный мир. Трамп не з'являється у Білому домі. Нові планети, придатні для життя

У свіжому випуску програми "Безумный мир" з Іваном Яковиной – у американського президента Дональда Трампа справи йдуть все гірше. Останнім часом він навіть не з'являється в Білому домі. На цьому тижні американське аерокосмічне агентство НАСА заявило про виявлення у іншої зірки цілих 3 планет, на яких можливе існування життів.

Також у випуску: Криза з біженцями, яка вперше вразила світ в 2015 році, тільки поглиблюється з плином часу.

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