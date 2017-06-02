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Луценко розповів, скільки перемог Україна здобула у травні

18:47, сьогодні 425 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

За його словами, травень став для України надзвичайно багатим на перемогу.

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу в ході програми "Лівий берег".

Травень став місяцем перемог для України: ми отримали безвіз, ми провели найбільшу в Європі спецконфіскацію, перемога над "Газпромом", закінчена асоціація з ЄС. І на підставі цього має вирішуватись доцільність другого терміну,
розповів він.

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Теги: Україна Політика Юрій Луценко Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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