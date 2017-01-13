Безвіз для України – буде, – посол ЄС

У представництві ЄС в Україні наразі не озвучують дату погодження безвізу для України, але сподіваються, що це станеться уподовж наступних кількох місяців.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав голова представництва, посол Юґ Мінґареллі.

"Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС", – заявив він.

Мінґареллі також зазначив, що рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, яке ухвалили напередодні, є доказом того, що Євросоюз "рухається у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії й України".

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