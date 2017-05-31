Безвіз для Янукович з Азаровим: в МЗС пояснили, чи зможуть політики скористатися цим правом

Безвізовими поїздками до країн Євросоюзу не зможуть скористатися екс-президент України Віктор Янукович та екс-прем'єр-міністр Микола Азаров.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца під час спілкування з громадянами на телефонній лінії, повідомляє "Уніан".

Вона зазначила, що причиною цьому слугує те, що Янукович з Азаровим переховуються в Росії від українського правосуддя і перебувають під санкціями Європейського Союзу.

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"Я думаю, що ні. Я думаю, що далі тих міст, де вони зараз перебувають, вони навряд чи ризикнуть кудись поїхати", – сказала Беца.

Речниця МЗС зазначила, що в разі, якщо українські політики-втікачі приїдуть в Україну, щоб оформити біометричний паспорт, то "будуть одразу ж притягнуті до відповідальності".

Беца нагадала, що багатьом представникам колишньої влади з оточення Януковича заборонено в'їзд в Євросоюз.

Нагадаємо, 26 квітня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав безвіз для України. А ще раніше, 6 квітня, рішення ухвалив Європарламент.



Згодом, 11 травня, Рада Європейського союзу остаточно, без обговорення, схвалила безвізовий режим для України. А 17 травня у французькому Стразбурзі відбулась церемонія підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС.



А вже 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України.