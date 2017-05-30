Безвіз на носі: міграційна служба встановлює рекорди

У Державній міграційній службі озвучили, який рекорд встановили з кількості виданих українцям біометричних закордонних паспортів напередодні початку дії безвізового режиму між Україною та країнами ЄС.

Про це під час брифінгу у Києві 30 травня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Зараз міграційна служба працює з гігантським навантаженням. Кожен день ми ставимо рекорд з видачі біометричних паспортів. 20,5 тисяч на день – це останній оновлений рекорд. Це гігантська адміністративна робота, і її не так просто зробити,

– наголосив Аваков.

Міністр також переконаний, що незабаром такою ж популярністю в Україні користуватимуться внутрішні паспорти у вигляді ID-карток.

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Нагадаємо, вже з 11 червня українці, які є власниками біометричних закордонних паспортів, зможуть їздити у країни ЄС та Шенгену без віз.