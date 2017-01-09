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Безвіз від Білорусі: країна скасувала візи для громадян США та ЄС

17:05, сьогодні 597 Читать новость на русском
Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / Getty Images

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про встановлення безвізового порядку в'їзду і виїзду іноземних громадян.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб при в'їзді через пункт пропуску через державний кордон "Національний аеропорт Мінськ" для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави,
– відзначили в прес-службі.

В першу чергу, це сприятливі в міграційному плані країни, стратегічні партнери Білорусі і держави, які в односторонньому порядку встановили безвізовий режим щодо білоруських громадян. Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

"Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, що мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги прийматися не будуть", – зазначили у прес-службі Лукашенка.

Відтак, для в'їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший документ для виїзду за кордон, грошові кошти (на кожен день перебування суму в валюті або білоруських рублях, еквівалентну не менше ніж двом базовим величинам = Br46), медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє в Білорусі.

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Встановлений порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії (ці рейси є внутрішніми, прикордонний контроль на них не здійснюється),
– додали в прес-службі.

Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

Теги: США Політика Білорусь Олександр Лукашенко Безвізовий режим Євросоюз
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