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Безвізовий режим ще ближче: ініціативу схвалив комітет Європарламенту

13:45, сьогодні 420 Читать новость на русском
Україна стала ще на крок ближчою до безвізу з ЄС
Україна стала ще на крок ближчою до безвізу з ЄС / 24 Канал

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відтак, 39 членів комітету проголосували за рішення, 1 утримався і 4 проголосували проти.

Євродепутат Міхал Боні перед голосуванням зробив коротку заяву щодо тріалогу між Європарламентом, Радою ЄС та Мальтійським головуванням у ЄС, в рамках якого минулого тижня узгодили безвіз для України.

Він наголосив, що Україна виконала всі вимоги ЄС щодо надання безвізового режиму, і "навіть перевершила очікування".

Нагадаємо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі схвалив рішення про візову лібералізацію для України.

Після остаточного затвердження комітетом Європарламенту, пропозиція щодо візової лібералізації скеровується до Європейського парламенту для голосування, яке, як очікується, відбудеться 5 квітня.

Після цього документ буде поданий на ухвалення Радою ЄС. Там обіцяють, що українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз у червні 2017 року.

Теги: Україна Політика Безвізовий режим Європарламент Європа Євросоюз Шенген
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