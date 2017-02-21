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Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа

16:50, сьогодні 742 Читать новость на русском
Екстрадиція Дмитра Фірташа
Екстрадиція Дмитра Фірташа / 24 Канал

Користувачі соціальних мереж обговорюють рішення австрійського суду, який дозволив екстрадувати до США українського олігарха Дмитра Фірташа.

Зокрема, політики наголошують, що екстрадиція Фірташа – дуже важлива подія для України. Адже він зможе багато розповісти про вплив Путіна на українську політику.

Окрім того, в мережі жартують, що Фірташ міг просто задарма отримати таким чином американську візу. А ще користувачі почали хвилюватися за здоров'я оліграха, аби він дожив до рейсу в США.

Нагадаємо, українського олігарха Дмитра Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, але відпустили під заставу у 125 мільйонів євро. Америка бореться за видачу Фірташа три роки. США звинувачують Дмитра Фірташа в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.

Теги: Україна Політика Дмитро Фірташ Австрія США Меми
Джерело: 24 Канал
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