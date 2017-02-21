Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа

Користувачі соціальних мереж обговорюють рішення австрійського суду, який дозволив екстрадувати до США українського олігарха Дмитра Фірташа.

Зокрема, політики наголошують, що екстрадиція Фірташа – дуже важлива подія для України. Адже він зможе багато розповісти про вплив Путіна на українську політику.

Окрім того, в мережі жартують, що Фірташ міг просто задарма отримати таким чином американську візу. А ще користувачі почали хвилюватися за здоров'я оліграха, аби він дожив до рейсу в США.

ВАС ЖДЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ШТАТ ИЛЛИНОЙС, ГОСПОДИН ФИРТАШ — ВП (@sranysovok) 21 февраля 2017 г.

До української діаспори в США додається. Віденський суддя постарався — Myroslava Gongadze (@MGongadze) 21 февраля 2017 г.

Фирташ взял и не зассал найти способ обойти распиаренную стену Трампа. Респект таким парням — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 21 февраля 2017 г.

Фирташу предоставили безвизовый режим с США. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 21 февраля 2017 г.

А он хотел бы жить на Манхэттене, но будет жить в федеральной тюрьме. Виза на 50 лет. Правда дорогая. Полная конфискация имущества. pic.twitter.com/QAUd0jUQlA — Кот Ученый (@TedTeddycat) 21 февраля 2017 г.

Фирташу открыли визу в США на 50 лет — UKROPw777 (@7w7w7w) 21 февраля 2017 г.

сейчас самое главное, что бы фирташ дожил до самолета из США — UKROPw777 (@7w7w7w) 21 февраля 2017 г.

Нагадаємо, українського олігарха Дмитра Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, але відпустили під заставу у 125 мільйонів євро. Америка бореться за видачу Фірташа три роки. США звинувачують Дмитра Фірташа в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.