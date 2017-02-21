Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа

Користувачі соціальних мереж обговорюють рішення австрійського суду, який дозволив екстрадувати до США українського олігарха Дмитра Фірташа.
Зокрема, політики наголошують, що екстрадиція Фірташа – дуже важлива подія для України. Адже він зможе багато розповісти про вплив Путіна на українську політику.
Окрім того, в мережі жартують, що Фірташ міг просто задарма отримати таким чином американську візу. А ще користувачі почали хвилюватися за здоров'я оліграха, аби він дожив до рейсу в США.
Нагадаємо, українського олігарха Дмитра Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, але відпустили під заставу у 125 мільйонів євро. Америка бореться за видачу Фірташа три роки. США звинувачують Дмитра Фірташа в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.