Без’язикову повідомили про підозру у державній зраді

Звільненому з полону полковнику ЗСУ Івану Без'язикову повідомили підозру про державну зраду.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад,
– розповів заступник начальника Головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков.
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Нагадаємо, Без'язикова затримали за підозрою у зв'язках з так званою "ДНР".
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