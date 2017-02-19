Біатлоністка встановила неймовірний рекорд на чемпіонаті світу

Німкеня Лаура Дальмаєр завоювала на чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільціне одразу п'ять золотих медалей.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Вона стала першою в світовій історії біатлоністкою, яка отримала п'ять золотих медалей на одній світовій першості.

Мрія стала реальністю. Я ніколи не думала, що це можливо,

– розповіла 23-річна спортсменка.

Також, окрім п'яти золотих Дальмаєр отримала на цьому чемпіонаті і одну срібну медаль стала також першою в історії біатлону спортсменкою, яка завоювала 11 нагород поспіль.

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