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Біатлоністка встановила неймовірний рекорд на чемпіонаті світу

18:26, сьогодні 2295 Читать новость на русском
Лаура Дальмаєр
Лаура Дальмаєр / Фото з відкритих джерел

Німкеня Лаура Дальмаєр завоювала на чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільціне одразу п'ять золотих медалей.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Вона стала першою в світовій історії біатлоністкою, яка отримала п'ять золотих медалей на одній світовій першості.

Мрія стала реальністю. Я ніколи не думала, що це можливо,
– розповіла 23-річна спортсменка.

Також, окрім п'яти золотих Дальмаєр отримала на цьому чемпіонаті і одну срібну медаль стала також першою в історії біатлону спортсменкою, яка завоювала 11 нагород поспіль.

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Теги: Новини біатлону Рекорди
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