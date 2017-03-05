Бідний, бідний Вова Путін, – російський політик

У 64-ту річницю смерті Йосипа Сталіна колишній віце-прем'єр Росії Альфред Кох заявив, що президента Росії Володимира Путіна чекає аналогічний кінець.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 64 роки як здох Сталін. Здох на вершині влади, обожнюваний мільйонами людей у всьому світі. Здох як собака, кинутий своїми прислужниками здихати без друзів, без рідних, без навіть лікарської допомоги. Він помирав довго і болісно, кілька днів, валяючись на підлозі, у власних нечистотах", – пише Альфред Кох.

Екс-віце-прем'єр російського уряду додав, що коли ховали Сталіна – люди ридали і давили один одного, аби лиш подивитися на "труп Господаря". Кох зазначив, що долі родини Йосипа Сталіна після його смерті не позаздриш – сина відправили до в'язниці, помер він молодим. А донька втекла з СРСР до США, де померла в психіатричній лікарні.

Він наголосив, що кінець Сталіна був логічним, і жодного іншого кінця у такій історії бути не могло. Через три роки після смерті всі пам'ятники вождя були скинуті, а його самого прокляли.

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Бідний, бідний Вова Путін. Хлопчик з ленінградської комуналки. В якому зі своїх палаців ти помреш, кинутий усіма, у власних нечистотах, старий і безпомічний "напівбог", проклятий двома поколіннями людей, у яких ти відняв майбутнє і яким понівечив долю,

– резюмував російський політик.