Фестиваль "Білі ночі 2017" у Києві: програма та квитки

Фестиваль "Білі ночі" у Києві пройде 2-3 червня на Арт-заводі "Платформа" і стане наймасштабнішою open air вечіркою столиці на початку літа.
Фестиваль "Білі ночі" проходить у Києві уже 3 роки поспіль. Організатори створили концепцію повної музичної культури, адже на одній території об’єднуються танцполи з різними музичними напрямками – від Disco до Drum’n’ Bass. Під час фестивалю найкращі бармени України пригощатимуть різноманітними напоями – від шампанського до міцних коктейлів.
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На відвідувачів Фестивалю "Білі ночі 2017" чекають численні арт-інсталяції, світлові шоу та багато хорошої музики.
Фестиваль "Білі ночі 2017": ціни на квитки
На один день (попередній продаж) – 399 грн
На один день (на вході) – 450 грн
На два дні – 699 грн
Дата та час: п’ятниця, 2 червня, (20:00-6:00) та субота, 3 червня, (20:00-6:00).
Адреса: Арт-завод "Платформа", Київ, вул. Біломорська, 1
Facebook-сторінка події: Белые ночи vol.4
Хедлайнером фестивалю буде Sian Evans – солістка легендарного гурту Kosheen. Приготуйтеся танцювати під запальні танці 2000-х і швидше повторюйте слова Catch і Hide U.
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Крім того, у програмі також заявлені Yuko, Cape Cod, Latexfauna та Estradarada. А Rozhden представить шанувальникам пісні з нового альбому.
Line-up фестивалю "Білі ночі 2017" у Києві вас не розчарує!
Main Stage:
Sian Evans (Kosheen)
Rico Tubbs (Bomfunk MC's)
Estradarada
Volga:Funk
Rozhden, Yuko
Cape Cod
Underhill
Green Stage:
Latexfauna
Капустин & Радзецкий
Кира Мазур
Miles Babies
CAT, RBDK
New Brain Trio
WWWAAAVVVEEE
Red Berlin
[ö]
Stevie
D. Bludov
Light Stage:
Shido, Franka
R3and
Pest
Frolov
Shtenge
Savethetuna
DVJ Burzhuy
DJ Kon'
"Білі ночі 2017" у Києві: програма фестивалю
Inside Stage:
DJ Tapolsky
Vovking
D-White
Redco
Lime Kid
X-Gun
Dublinjah
Lady Shelly
Cheros
DJ Probass
DJ Mukvik
Backyard Stage:
Betoko
Stas Twee
Manficha
Dastish Fantastish
Dima DG
Sharam Jey
DVJ Burzhuy
DJ Kon'
Intelligent Sound System
Новоспечене подружжя на фестивалі "Білі ночі" у Києві
"Білі ночі 2016" пройшли у серпні. Тоді фестиваль запам’ятався таким: 15 тисяч відвідувачів; 96 артистів з 5 країн; 180 кіловат звуку; 6 352 коктейлів; тонна метафану; 102 літри шампанського; 1 130 устриць; 150 Fast Married молодят. А останні гості танцювали до 10 ранку.