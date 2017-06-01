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Фестиваль "Білі ночі 2017" у Києві: програма та квитки

16:29, сьогодні 829 Читать новость на русском
Фестиваль
Фестиваль "Білі ночі" 2017 у Києві / concert.ua

Фестиваль "Білі ночі" у Києві пройде 2-3 червня на Арт-заводі "Платформа" і стане наймасштабнішою open air вечіркою столиці на початку літа.

Фестиваль "Білі ночі" проходить у Києві уже 3 роки поспіль. Організатори створили концепцію повної музичної культури, адже на одній території об’єднуються танцполи з різними музичними напрямками – від Disco до Drum’n’ Bass. Під час фестивалю найкращі бармени України пригощатимуть різноманітними напоями – від шампанського до міцних коктейлів.

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На відвідувачів Фестивалю "Білі ночі 2017" чекають численні арт-інсталяції, світлові шоу та багато хорошої музики.

Фестиваль
Фестиваль "Білі ночі 2017": ціни на квитки

Фестиваль "Білі ночі 2017": квитки

На один день (попередній продаж) – 399 грн

Купити квиток на 2 червня

Купити квиток на 3 червня

На один день (на вході) – 450 грн

На два дні – 699 грн

Дата та час: п’ятниця, 2 червня, (20:00-6:00) та субота, 3 червня, (20:00-6:00).

Адреса: Арт-завод "Платформа", Київ, вул. Біломорська, 1

Facebook-сторінка події: Белые ночи vol.4

Хедлайнером фестивалю буде Sian Evans – солістка легендарного гурту Kosheen. Приготуйтеся танцювати під запальні танці 2000-х і швидше повторюйте слова Catch і Hide U.

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Крім того, у програмі також заявлені Yuko, Cape Cod, Latexfauna та Estradarada. А Rozhden представить шанувальникам пісні з нового альбому.

Білі ночі 2017: програма фестивалю
Line-up фестивалю "Білі ночі 2017" у Києві вас не розчарує!

Білі ночі 2017: програма фестивалю

Main Stage:

Sian Evans (Kosheen)

Rico Tubbs (Bomfunk MC's)

Estradarada

Volga:Funk

Rozhden, Yuko

Cape Cod

Underhill

Green Stage:

Latexfauna

Капустин & Радзецкий

Кира Мазур

Miles Babies

CAT, RBDK

New Brain Trio

WWWAAAVVVEEE

Red Berlin

[ö]

Stevie

D. Bludov

Light Stage:

Shido, Franka

R3and

Pest

Frolov

Shtenge

Savethetuna

DVJ Burzhuy

DJ Kon'

Білі ночі 2017 у Києві: програма фестивалю
"Білі ночі 2017" у Києві: програма фестивалю

Inside Stage:

DJ Tapolsky

Vovking

D-White

Redco

Lime Kid

X-Gun

Dublinjah

Lady Shelly

Cheros

DJ Probass

DJ Mukvik

Backyard Stage:

Betoko

Stas Twee

Manficha

Dastish Fantastish

Dima DG

Sharam Jey

DVJ Burzhuy

DJ Kon'

Intelligent Sound System

Наречені на фестивалі
Новоспечене подружжя на фестивалі "Білі ночі" у Києві

"Білі ночі 2016" пройшли у серпні. Тоді фестиваль запам’ятався таким: 15 тисяч відвідувачів; 96 артистів з 5 країн; 180 кіловат звуку; 6 352 коктейлів; тонна метафану; 102 літри шампанського; 1 130 устриць; 150 Fast Married молодят. А останні гості танцювали до 10 ранку.

Теги: Україна Музика LifeStyle Київ відпочинок Культура Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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