Білий дім розповів про доходи Трампа лише після того, як це погрожували зробити журналісти

Білий дім оприлюднив податкову декларацію Дональда Трампа за 2005-й рік.

Як пише AP з посиланням на Білий дім, у 2005-му тоді ще успішний американський бізнесмен Дональд Трамп заробив понад 150 мільйонів доларів, з яких сплатив 38 мільйонів податків.

Цю інформацію у Трампа поширили незадовго після того, як ведуча телеканалу MSNBC Рейчел Меддоу заявила, що має податковою декларацією Дональда Трампа за 2005 рік і має намір розповісти подробиці в ефірі телеканалу.

Водночас представник Білого дому заявив, що Трамп "не був зобов'язаний платити більше, ніж того вимагає закон", додавши, що публікація податкових декларацій президента США була б незаконною.

Ви знаєте, вам так безнадійно потрібні рейтинги, що ви готові порушити закон і влаштувати історію з приводу двох сторінок податкової декларації десятирічної давності,

– обурились у Білому домі.

До слова, під час президентських перегонів мільярдер Дональд Трамп відмовився представити громадськості свої податкові декларації. Він став першим за довгі роки кандидатом в президенти, хто не захотів цього зробити.

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