Білизну не обов'язково ховати під одягом: сестри Дженнер презентували спокусливу колекцію

Сестри Кайлі і Кендалл Дженнер разом із брендом Topshop презентували нову колекцію нижньої білизни. Колекція білизни Kylie + Kendall стала першою для сестер, до цього вони працювали над створенням взуття та купальників.

До колекції "Kylie + Kendall" увійшли 27 предметів: оксамитові бюстгальтери, комплекти в ретро-стилі, прозорий комбінезон і боді на шнурівці. Читайте також: Супермоделі Ліма та Амбросіо знялись у звабливому фотосеті в білизні: фото

Колекція "Kylie + Kendall" "Красива білизна не повинна бути прихованою під одягом", – йдеться в описі до колекції.

Колекція "Kylie + Kendall" Вся колекція витримана в ніжно-рожевому, сірому і чорному кольорах.

Колекція "Kylie + Kendall"