Білизну не обов'язково ховати під одягом: сестри Дженнер презентували спокусливу колекцію
22:05, 14 жовтня 3739 Читать новость на русском
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Сестри Кайлі і Кендалл Дженнер разом із брендом Topshop презентували нову колекцію нижньої білизни. Колекція білизни Kylie + Kendall стала першою для сестер, до цього вони працювали над створенням взуття та купальників.
До колекції "Kylie + Kendall" увійшли 27 предметів: оксамитові бюстгальтери, комплекти в ретро-стилі, прозорий комбінезон і боді на шнурівці.
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Колекція "Kylie + Kendall"
"Красива білизна не повинна бути прихованою під одягом", – йдеться в описі до колекції.
Колекція "Kylie + Kendall"
Вся колекція витримана в ніжно-рожевому, сірому і чорному кольорах.
Колекція "Kylie + Kendall"
Джерело: 24 Канал
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