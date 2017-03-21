Білорусь вибачилася перед українськими прикордонниками

Білорусь визнала вину перед українськими прикордонниками в інциденті з начиненим вибухівкою джипом 20 березня.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook спікер Держприкордонслужби Олег Слободян.

Прикордонники Житомирського загону провели прикордонно-представницьку зустріч із білоруськими колегами. В результаті білоруська сторона визнала, що: 1) підстав вести мову про те, що автомобіль прибув із українського пункту пропуску немає; 2) білоруська сторона порушила окремі пункти Плану взаємодії; 3) в подальшому зобов'язалася своєчасно інформувати про отриману інформацію,

– зазначив Олег Слободян.

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Нагадаємо, в ніч на 20 березня приблизно о 01:45 темний джип намагався прорватись через пункт пропуску "Олександрівка". Автівка розтрощила шлагбаум на білоруській стороні, проїхала через засіб примусової зупинки і намагалась прорватись далі. Це зафіксувала камера відеоспостереження в пункті пропуску.