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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Білоруські журналісти поглумилися над героями Небесної сотні

05:46, сьогодні 2558 Читать новость на русском
Кривава зима 2014 року
Кривава зима 2014 року / Фото із соцмереж

Перший канал Білоруського телебачення зняв антиукраїнський фільм, де стверджують, що більшість героїв Небесної сотні під час акцій протесту в Києві в 2013-2014 роках загинули від рук своїх – пострілами в спину.

Як написала на своїй сторінці в Facebook опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна, цим фільмом президент Олександр Лукашенко показав "справжнє ставлення до українського народу".

Треба розуміти, що такі фільми робляться тільки на особисте замовлення диктатора. Цікаво, що про це думають самі українці і українська влада,
– додала вона.

Читайте також: Висота "Жовтневий": опубліковано відео кривавих подій 20 лютого на Майдані

Теги: Україна Білорусь журналісти ЗМІ Російська пропаганда Небесна сотня Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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