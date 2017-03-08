Білоруські журналісти поглумилися над героями Небесної сотні

Перший канал Білоруського телебачення зняв антиукраїнський фільм, де стверджують, що більшість героїв Небесної сотні під час акцій протесту в Києві в 2013-2014 роках загинули від рук своїх – пострілами в спину.

Як написала на своїй сторінці в Facebook опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна, цим фільмом президент Олександр Лукашенко показав "справжнє ставлення до українського народу". Треба розуміти, що такі фільми робляться тільки на особисте замовлення диктатора. Цікаво, що про це думають самі українці і українська влада,

– додала вона. Читайте також: Висота "Жовтневий": опубліковано відео кривавих подій 20 лютого на Майдані