Білоруський політик оцінив ймовірність нападу Путіна на Лукашенка

Росія не нападатиме на Білорусь, оскільки не так уже й легко нападати на людину, що називає себе другом.

Таку думку висловив білоруський політик, голова опозиційного об'єднання "Молодий фронт" Дмитро Дашкевич у коментарі ресурсу "Обозреватель".

"Вважаю, що це фактично неможливо, щоб Путін напав на Лукашенка. Оскільки це фактично останній союзник, і якщо вже з ним воювати, то що тут говорити. Тим більше, що Лукашенко весь час паразитує на цій дружбі з Росією. Як відомо нападати на людину, яка називає себе другом набагато складніше, аніж на того, хто міг би заявити, що Росія – це окупант", – вважає молодий політик.

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