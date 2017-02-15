Білоус: Новий закон про приватизацію дозволить продавати об’єкти десятками тисяч

Фонд держмайна України розробляє новий закон о приватизації, який дозволить спростити продаж держмайна і позбавить державу морально застарілих активів.

Про це в інтерв’ю агенції УНІАН розповів голова ФДМУ Ігор Білоус.

Керівник Фонду повідомив, що законопроект пропонує відмовитись від розподілу об’єктів приватизації на групи. Замість цього пропонується ділити держактиви на стратегічні та решту.

"Перші, це близько 50 компаній, продавати лише з радником, і він буде рекомендувати стартову ціну на аукціон. Решту об’єктів приватизації продавати на електронному майданчику Прозорро.Продажі, де потенційні учасники подають заявки з пропозиціями, на їх основі формується стартова ціна, після чого відбуваються самі торги. Перемагає той, хто запропонує найбільшу суму за об’єкт приватизації", – розповів голова Фонду держмайна.

Таким чином, з процесу приватизації виключається інститут оцінщиків. За словами Ігоря Білоуса, на них легко здійснити тиск, що нерідко робить оцінки неадекватними ринковим реаліям.

"Законопроект дає можливість ринку самостійно оцінювати держоб’єкти. Завдяки цьому держава зможе швидко позбавитись десятків тисяч об’єктів і при тому заробити", – пояснив Ігор Білоус.

Автори законопроекту переконані, що при такому підході вже до 2020-2022 років Фонд держмайна завершить масштабну приватизацію і трансформується в іншу структуру, яка займатиметься орендою державної нерухомості.

В Фонді не очікують, що такі нововведення сприймуть легко. "Я так скажу: бійня буде велика. Говоритимуть, що радники будуть продавати своїм, що Білоус – головний радник, а в електронній системі якійсь прогалини", – прогнозує голова ФДМУ.

"Але якщо товариші в парламенті скажуть, що цей законопроект неправильний, то, можливо, в нас парламент не той. Час усвідомити, що зараз технології дуже швидко змінюють світ, і якщо ми не продамо більшість держактивів найближчим часом, то за 5-10 років це будуть або музеї, або руїни", – підкреслив Ігор Білоус.