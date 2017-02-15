18:16
15 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Котел для Мілонова. Для чого речнику Путіна малинові штани
Вєсті Кремля
22:03, 14 лютого
Вєсті.UA. Хрещена мамка корупції. Тваринна поліція
Вєсті.UA
19:34, 14 лютого
Хто живиться з
ЦРУ
22:36, 14 лютого
Випуск новини за 17:00: Коментар Трампа щодо захоплення Криму. Газ не дорожчатиме
Випуск новин
18:05, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Політика
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Білоус: Новий закон про приватизацію дозволить продавати об’єкти десятками тисяч

15:01, сьогодні 209 Читать новость на русском
Ігор Білоус
Ігор Білоус

Фонд держмайна України розробляє новий закон о приватизації, який дозволить спростити продаж держмайна і позбавить державу морально застарілих активів.

Про це в інтерв’ю агенції УНІАН розповів голова ФДМУ Ігор Білоус.

Керівник Фонду повідомив, що законопроект пропонує відмовитись від розподілу об’єктів приватизації на групи. Замість цього пропонується ділити держактиви на стратегічні та решту.

"Перші, це близько 50 компаній, продавати лише з радником, і він буде рекомендувати стартову ціну на аукціон. Решту об’єктів приватизації продавати на електронному майданчику Прозорро.Продажі, де потенційні учасники подають заявки з пропозиціями, на їх основі формується стартова ціна, після чого відбуваються самі торги. Перемагає той, хто запропонує найбільшу суму за об’єкт приватизації", – розповів голова Фонду держмайна.

Таким чином, з процесу приватизації виключається інститут оцінщиків. За словами Ігоря Білоуса, на них легко здійснити тиск, що нерідко робить оцінки неадекватними ринковим реаліям.

"Законопроект дає можливість ринку самостійно оцінювати держоб’єкти. Завдяки цьому держава зможе швидко позбавитись десятків тисяч об’єктів і при тому заробити", – пояснив Ігор Білоус.

Автори законопроекту переконані, що при такому підході вже до 2020-2022 років Фонд держмайна завершить масштабну приватизацію і трансформується в іншу структуру, яка займатиметься орендою державної нерухомості.

В Фонді не очікують, що такі нововведення сприймуть легко. "Я так скажу: бійня буде велика. Говоритимуть, що радники будуть продавати своїм, що Білоус – головний радник, а в електронній системі якійсь прогалини", – прогнозує голова ФДМУ.

"Але якщо товариші в парламенті скажуть, що цей законопроект неправильний, то, можливо, в нас парламент не той. Час усвідомити, що зараз технології дуже швидко змінюють світ, і якщо ми не продамо більшість держактивів найближчим часом, то за 5-10 років це будуть або музеї, або руїни", – підкреслив Ігор Білоус.

Теги: Політика Фонд держмайна Приватизація
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
То закуповує Україна вугілля за
сьогодні, 18:01 То закуповує Україна вугілля за "Роттердам+" чи ні?
Блог Соцмережі 384
Втеча з потопаючого корабля, або Як екс-депутат Держдуми опинився в Україні
сьогодні, 15:02 Втеча з потопаючого корабля, або Як екс-депутат Держдуми опинився в Україні
Дід Панас 4623
Рекорды ProZorro 2015 vs 2016: впечатляющие изменения в достижениях системы
сьогодні, 13:05 Рекорды ProZorro 2015 vs 2016: впечатляющие изменения в достижениях системы
Ваші гроші в Інтернеті 890
Путин – убийца и отравитель?
сьогодні, 08:39 Путин – убийца и отравитель?
Блог Медіа 3769
Жизнь на Донбассе: а нужно ли все это?
14 лютого, 22:40 Жизнь на Донбассе: а нужно ли все это?
Ольга Черненко 3318
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
Надійні партнери так не роблять, – у Порошенка прокоментували "неприємну новину" щодо безвізу
 18 листопада 2016 , 08:04 16
Олександр Домбровський побудував вінничанам хірургічний центр за 40 млн гривень
 24 листопада 2016 , 15:45
Як ви ставитесь до бійки Парасюка з Вілкулом?
 23 вересня 2016 , 03:11 556
З’явились деталі з місця моторошної аварії з велосипедистами під Києвом (Фото 18+)
 1 вересня 2016 , 21:59 30
В Польщі озвучили важливу заяву щодо України
 9 лютого , 14:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук