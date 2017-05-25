Більше половини британських дітей хочуть працювати у відеосфері, – дослідження

Компанія First Choice провела дослідження, де було опитано британських дітей про погляди та бажання щодо їхньої майбутньої кар'єри.

Про це пишуть на The Sun.

В опитуванні взяли участь 1000 дітей віком від 6 до 17 років. У висновках експерти підрахували та побачили, що майже три чверті опитаних дітей розглядають кар'єру в галузі онлайн-відео. Британські діти хочуть стати ютюберами, влогерами чи блогерами.

Вони хотіли б вивчати в школі нові медіа та редагування відео замість традиційних предметів, таких як англійська мова та математика. Для них дуже важлива можливість займатися творчою діяльністю та мати можливість самовиражатись. В одному зі своїх останніх пріоритетів вони назвали заробляння грошей.

Лише кожен шостий хоче стати поп-зіркою і, до прикладу, кожен двадцять п'ятий респондент вказав, що хоче працювати в модельному бізнесі. Найменш популярними виявились професії юриста та письменника.

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