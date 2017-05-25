16:44
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 16:00: Поранені українські військові. Захоплення кабінету Держгеонадр
Випуск новин
16:42, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Курйози
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Більше половини британських дітей хочуть працювати у відеосфері, – дослідження

14:30, сьогодні 118 Читать новость на русском
Більша половина британських дітей хочуть працювати у відеосфері
Більша половина британських дітей хочуть працювати у відеосфері / Фото з відкритих джерел

Компанія First Choice провела дослідження, де було опитано британських дітей про погляди та бажання щодо їхньої майбутньої кар'єри.

Про це пишуть на The Sun.

В опитуванні взяли участь 1000 дітей віком від 6 до 17 років. У висновках експерти підрахували та побачили, що майже три чверті опитаних дітей розглядають кар'єру в галузі онлайн-відео. Британські діти хочуть стати ютюберами, влогерами чи блогерами.

Вони хотіли б вивчати в школі нові медіа та редагування відео замість традиційних предметів, таких як англійська мова та математика. Для них дуже важлива можливість займатися творчою діяльністю та мати можливість самовиражатись. В одному зі своїх останніх пріоритетів вони назвали заробляння грошей.

Лише кожен шостий хоче стати поп-зіркою і, до прикладу, кожен двадцять п'ятий респондент вказав, що хоче працювати в модельному бізнесі. Найменш популярними виявились професії юриста та письменника.

Читайте також: Instagram найбільше шкодить психіці молоді, – експерти

Теги: Курйози LifeStyle Діти
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
24 травня, 15:49 Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
41265
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук